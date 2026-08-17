Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом в Прикамье

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах ДТП с участием пассажирского автобуса в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, в городе Березники водитель автобуса, следовавшего по маршруту "Березники – Усолье", не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.