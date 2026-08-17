Восемь мусульманских стран осудили Израиль за срыв мирного процесса в Газе

Главы МИД восьми стран: Египта, Турции, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии — опубликовали совместное обращение, в котором выразили резкое несогласие с подходом израильских властей к разрешению кризиса в секторе Газа.

Страны подчеркнули, что Тель-Авив саботирует "дорожную карту", предложенную президентом США Дональдом Трампом и закрепленную резолюцией СБ ООН. Особое возмущение вызывает категорический отказ Израиля признать право палестинского народа на суверенитет. При этом план был разработан при участии США, Египта, Катара, Турции и "Совета мира", и он предполагает комплекс мер: отвод израильских подразделений, демилитаризацию ХАМАС, ввод миротворческого контингента и передачу управления сектором специальному Национальному комитету для последующего восстановления региона.

В совместном коммюнике министры указали, что позиция Израиля подрывает международные попытки добиться долгосрочного мира. Единственным выходом из кризиса будет реализация концепции "двух государств" в границах 1967 года с палестинской столицей в Восточном Иерусалиме.

Тем временем внутри израильского кабмина нарастает радикализм. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир выступил с жесткой критикой "мирного" курса премьера Биньямина Нетаньяху и настаивает на ежедневных 30-40 убийствах в Газе, заявляя, что многие жители анклава "не заслуживают жизни".