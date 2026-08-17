В России начали бороться с "налоговой миграцией" фермеров

Налоговые органы России стали бороться с профильной "миграцией" фермеров.

Речь идёт о доначислении единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически работают в другом субъекте. Пока что такое доначисление не является массовым явлением.

ЕСХН – специальный режим для ИП и компаний, не менее 70% от всех доходов которых приходится на реализацию произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Его пользователи освобождены от уплаты налога на прибыль и имущество. По общему правилу ставка составляет 6%, однако субъекты вправе снижать ее вплоть до обнуления. Платится налог с базы "доходы минус расходы", пишут "Ведомости".