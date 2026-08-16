Роналду собрался завершить карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил о скором завершении карьеры.

"Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие. Я уже знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня столько планов, что сложно выделить что-то одно", - сказал Роналду в интервью Vogue, цитату приводит "Ъ".

В июле 2026 г. стало известно, что Роналду установил антирекорд по количеству голов среди форвардов на чемпионатах мира в плей-офф. 41-летний футболист провёл 10 матчей на этой стадии турнира, не забив ни одного гола с игры.