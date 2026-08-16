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Общество Москва
Фото: Официальный telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы / t.me/moscowcourts

В Москве ушло на доследование дело экс-совладельца банка "Югра" о создании ОПС

Генпрокуратура не утвердила обвинение по уголовному делу бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Ему вменяли организацию преступного сообщества (ОПС) для хищения нефти на 60 млрд руб.

Материалы отправили на доследование. Хотин пока знакомится с делом о хищении имущества "Югры", ущерб от которого может достигать 100 млрд руб. Кроме того, в Следственном комитете России продолжается расследование махинаций в банке, сообщает "Ъ".

Напомним, в начале марта 2026 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб. Как было установлено в суде первой инстанции, Хотин в 2014 г. создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Таким образом, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн руб. При этом все фигуранты вину не признали. У банка "Югра" в 2017 г. была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.

Теги: Алексей хотин, банк, "Югра", совладелец


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Ранее 08.08.2017 07:39 Мск Центробанк потребовал признать "Югру" банкротом
Ранее 07.08.2017 17:11 Мск Мэрия Москвы согласовала митинг вкладчиков банка "Югра", изменив место проведения акции
Ранее 04.08.2017 13:46 Мск Вкладчики "Югры" подали заявку на проведение митинга в мэрию Москвы
Ранее 04.08.2017 07:25 Мск Миноритарный акционер банка "Югра" пожаловался в Генпрокуратуру на временную администрацию
Ранее 03.08.2017 16:02 Мск Вкладчики банка "Югра" намерены провести митинг в Москве
Ранее 01.08.2017 14:44 Мск Кремль сделал заявление об отзыве лицензии у "Югры"
Ранее 01.08.2017 08:03 Мск АСВ после выплат вкладчикам "Югры" попросило новый кредит на 210 миллиардов рублей
Ранее 31.07.2017 18:12 Мск Бывший президент "Югры" заявил о несостоятельности обвинений в преимущественном кредитовании проектов Хотина
Ранее 31.07.2017 07:39 Мск Центробанк назвал размеры "дыры" в банке "Югра"
Ранее 28.07.2017 10:43 Мск Центробанк отозвал лицензию у "Югры"
Ранее 28.07.2017 07:54 Мск Владелец "Югры" направил в ЦБ план спасения банка
Ранее 27.07.2017 09:17 Мск Российские банки начали борьбу за клиентов "Югры"
Ранее 27.07.2017 08:30 Мск Вкладчики банка "Югра" получили более 100 миллиардов рублей
Ранее 26.07.2017 07:52 Мск Назначена дата рассмотрения иска банка "Югра" к Центробанку
Ранее 25.07.2017 10:20 Мск Банк "Югра" через суд оспаривает решение ЦБ о временной администрации
Ранее 25.07.2017 07:40 Мск В Тюменской области ВТБ24 выплатил пострадавшим клиентам "Югры" четверть всех возмещений - 484 миллиона
Ранее 24.07.2017 09:39 Мск Ямальские клиенты "Югры" получили 305 миллионов
Ранее 22.07.2017 06:08 Мск Представители банка "Югра" заявили о возможности судебного разбирательства с АСВ
Ранее 21.07.2017 15:38 Мск Собственники "Югры" разработали план самостоятельной санации банка
Ранее 21.07.2017 10:17 Мск ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка "Югра" 201,5 миллиона рублей
Ранее 21.07.2017 10:13 Мск ВТБ24 и "Сбербанк" выплатили вкладчикам банка "Югра" 31,8 млрд рублей за первый день
Ранее 20.07.2017 12:57 Мск Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с банком "Югра"
Ранее 20.07.2017 11:58 Мск Банк "Открытие" начал выплаты клиентам "Югры"
Ранее 20.07.2017 10:44 Мск ВТБ24 выплатит вкладчикам "Югры" 66,5 миллиардов
Ранее 20.07.2017 08:17 Мск В Свердловской области выплаты вкладчикам "Югры" будут осуществлять четыре банка
Ранее 19.07.2017 20:06 Мск Генпрокуратура опротестовала решения ЦБ по банку "Югра"
Ранее 19.07.2017 03:21 Мск Выплаты клиентам банка "Югра" начнутся в четверг
Ранее 17.07.2017 07:43 Мск Выбраны банки, которые будут платить клиентам "Югры"
Ранее 14.07.2017 14:25 Мск Депутаты Госдумы запросили в Генпрокуратуре и ЦБ информацию о банке "Югра"
Ранее 13.07.2017 13:31 Мск Все офисы попавшего под временное управление банка "Югра" перешли на консультационный режим работы
Ранее 10.07.2017 14:52 Мск Центробанк заподозрил "Югру" в манипуляциях с вкладами
Ранее 10.07.2017 10:12 Мск Центробанк ввел мораторий на требования кредиторов банка "Югра" и утвердил временную администрацию

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