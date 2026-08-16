В Москве ушло на доследование дело экс-совладельца банка "Югра" о создании ОПС

Генпрокуратура не утвердила обвинение по уголовному делу бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Ему вменяли организацию преступного сообщества (ОПС) для хищения нефти на 60 млрд руб.

Материалы отправили на доследование. Хотин пока знакомится с делом о хищении имущества "Югры", ущерб от которого может достигать 100 млрд руб. Кроме того, в Следственном комитете России продолжается расследование махинаций в банке, сообщает "Ъ".

Напомним, в начале марта 2026 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб. Как было установлено в суде первой инстанции, Хотин в 2014 г. создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Таким образом, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн руб. При этом все фигуранты вину не признали. У банка "Югра" в 2017 г. была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.