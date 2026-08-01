Блогер Лерчек собралась обжаловать приговор

В Москве блогер Лерчек (Валерия Чекалина) собралась обжаловать приговор.

"После оглашения резолютивной части она написала расписку в суд и указала, что будет обжаловать этот приговор. Адвокаты сказали, что ещё обсудят этот момент с ней, но пока намерение у Чекалиной подать апелляцию есть", - сказал ТАСС её адвокат Константин Третьяков.

Гагаринский районный суд Москвы 31 июля приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также оштрафовал блогера на 765 млн руб. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала.