Премьер-министр Таиланда извинился за убийство брата и сестры из Тюмени

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принёс извинения за произошедшее в стране громкое убийство брата и сестры из Тюменской области. По словам политика, "мотивы нападавших выходили за рамки простого ограбления".

"Приносим свои извинения за произошедшее. Этот инцидент нанёс удар по имиджу Таиланда и доверию к сфере туризма. Хотя подобные происшествия случаются нечасто, правительство обязано принять срочные меры для восстановления уверенности в том, что такое больше не повторится", - сказал он, отметив, что таиландские власти ускорят судебное разбирательство, цитату приводит ТАСС.

Ранее названа возможна форма совершения преступления: парня застрелили, а девушку забили до смерти. Задержанные предполагаемые убийцы указали, где спрятали тела. Сейчас туда едут следователи и криминалисты.

По предварительным данным, причиной нападения стали планы украсть мотоцикл молодых россиян. Именно он стал главной уликой, которая помогала тайской полиции выйти на след преступников. Разобранный байк нашли закопанным недалеко от дома одного из задержанных.