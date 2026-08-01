В Белгородской области трое людей пострадали из-за атаки ВСУ

Под атаками со стороны ВСУ оказались два муниципалитета Белгородской области. Пострадали три мирных жителя.

В городе Шебекино беспилотник ударил по территории предприятия. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся.

В городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки. В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался возле социального объекта – повреждено остекление, сообщает оперштаб Белгородской области.