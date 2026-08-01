В России обеднели миллиардеры

В России обеднели богатейшие бизнесмены страны. С начала года их совокупное состояние уменьшилось на $5,02 млрд.

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Наибольшее снижение капитала среди российских участников зафиксировано у Михаила Прохорова (- $5,66 млрд, до $10,9 млрд). Состояние основателя Telegram Павла Дурова сократилось на $1,86 млрд (до $12,5 млрд).

Президент "Норникеля" Владимир Потанин стал беднее на $3,44 млрд (его состояние сократилось до $23 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин – на $1,16 млрд ($22,6 млрд), основатель "Лукойла" Вагит Алекперов – на $1,41 млрд ($21,2 млрд), приводит РБК данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.