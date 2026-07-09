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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

С экс-председателя думы Красноуфимска Гамалиева сняли обвинения в стрельбе

Свердловский областной суд оправдал бывшего председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева по делу о стрельбе возле жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее в суде было доказано, что ночью 6 декабря тогда еще председатель думы несколько раз выстрелил из охотничьего карабина "Сайга-410" возле жилого дома на улице Манчажской. Инцидент произошел после банкета, посвященного инаугурации нового мэра города. В конце декабря прошлого года его отправили в СИЗО, в середине января отпустили под домашний арест, а в феврале отпустили снова смягчили меру пресечения.

В мае Гамалиева признали виновным в хулиганстве и назначили ему штраф в размере 750 тыс. рублей. Приговор был обжалован.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Ввиду отсутствия состава преступления Рустаму Гамалиеву вынесен апелляционный оправдательный приговор.

Теги: Гамалиев, Красноуфимск, стрельба, приговор


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