С экс-председателя думы Красноуфимска Гамалиева сняли обвинения в стрельбе

Свердловский областной суд оправдал бывшего председателя думы Красноуфимска Рустама Гамалиева по делу о стрельбе возле жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее в суде было доказано, что ночью 6 декабря тогда еще председатель думы несколько раз выстрелил из охотничьего карабина "Сайга-410" возле жилого дома на улице Манчажской. Инцидент произошел после банкета, посвященного инаугурации нового мэра города. В конце декабря прошлого года его отправили в СИЗО, в середине января отпустили под домашний арест, а в феврале отпустили снова смягчили меру пресечения.

В мае Гамалиева признали виновным в хулиганстве и назначили ему штраф в размере 750 тыс. рублей. Приговор был обжалован.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Ввиду отсутствия состава преступления Рустаму Гамалиеву вынесен апелляционный оправдательный приговор.