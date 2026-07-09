Из подтопленного Ирбита эвакуировано 33 человека

С зоны подтопления в Ирбите силами РСЧС эвакуировано 33 человека, в том числе 15 детей. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На текущий момент подтопленными остаются 166 приусадебных участков, подтопленных жилых домов нет. С 07.00 до 14.00 спасателями выполнено 16 выездов для оказания адресной помощи жителям. В Ирбите работает сенатор РФ Виктор Шептий.

"Пообщались с людьми, воду оставили, приняли текущие вопросы по проблемам с интернетом. Сейчас Ростелеком занимается устранением причины, из-за которой интернет работал с перебоями. Посетили один из ПВРов. Информация с мест предоставляется достоверная", – отметил Виктор Шептий.

Он также рассказал, о многодетной семье, в которой растет 11-месячный ребенок - его ежедневно посещает педиатр.

По словам главы города Николая Юдина, с утра 9 июля уровень воды в реке Ница снизился до 727 мм. Все благодаря сбросам – суммарный сброс с четырех гидротехнических сооружений составляет 227 м3.

Напомним, что с 6 июля в Ирбитском муниципальном образовании действует режим повышенной готовности.