Минобороны Израиля заявило о готовности возобновить удары по Ирану

Военные Израиля готовы возобновить кампанию по нанесению ударов по Ирану в случае необходимости устранить угрозу. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля готова на случай возобновления кампании в Иране. Если нужно продолжить удары, то мы продолжим и еще с большей силой ударим", - передает его слова The Times of Israel.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Израиль намеревался сорвать переговоры США и Ирана, убив главных переговорщиков Тегерана – главу МИД Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Галибафа.