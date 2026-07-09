В Запорожской области ввели режим ЧС из-за ударов ВСУ по посевам

Из-за участившихся ударов ВСУ по посевам в Запорожской области введен режим ЧС техногенного характера регионального уровня. Об этом в своих социальных рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

"Принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения", - написал Балицкий.

Он добавил, что с начала июня по 1 июля БПЛА ВСУ уничтожили 1,5 тыс. га посева пшеницы. Больше всего пострадали территории Каменско-Днепровского, Васильевского, Приморского, Бердянского, Мелитопольского муниципальных округах и городского округа Мелитополь.

По словам Балицкого, сложившаяся обстановка угрожает социально-экономической стабильности региона. В связи с этим, главам муниципалитетов было поручено мониторить обстановку, документировать гибель сельхозкультур и передавать информацию в региональное министерство АПК.