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Образование Костромская область
Фото: Накануне.RU

Учреждения профтехобразования Костромской области в 2026 году заключат более 2 тысяч целевых договоров

В рамках исполнения поручения губернатора Сергея Ситникова Костромская область ведет активную работу по изменению структуры и объема подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. В частности, под заказ системообразующих предприятий за два года лицензировано 20 новых образовательных программ.

В соответствии с потребностями предприятий скорректированы объемы контрольных цифр приема. Реализован принцип приоритета технических профессий и специальностей.

Студенты в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Так, в новом учебном году учреждения профобразования примут до 5000 учащихся. Более трети из них - 2000 человек - будут зачислены по целевому набору с последующим трудоустройством на конкретном предприятии. Целевое обучение дает студентам возможность еще во время получения профессии выстроить взаимодействие с будущим работодателем, а предприятиям и учреждениям — получить подготовленные квалифицированные кадры по востребованным специальностям.

В 2026 году на обучение техническим профессиям должно быть зачислено не менее 30% целевиков от планируемых контрольных цифр приема. Впервые открыты 75 бюджетных мест по специальности «Юриспруденция», полностью ориентированные на подготовку кадров для правоохранительных органов.

По направлениям педагогика, соцработа и здравоохранение обучение будет осуществляться только по целевым направлениям. Департамент здравоохранения установил медколледжу задание заключить 355 целевых договоров.

Теги: сергей ситников, целевые договор, потребновсти предприятий


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