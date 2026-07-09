СМИ: Ил-114-300 получил сертификат типа с существенными ограничениями

Сертификат типа на модернизированный турбовинтовой самолет Ил-114-300 существенно ограничивает условия эксплуатации по сравнению с его предшественником – еще советским Ил-114-100, пишут "Ведомости" со ссылкой на сертификат, выданный Росавиацией.

О получении самолетом сертификата типа сообщил на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин. Это звучало как успех на фоне крайней неопределенности с флагманами авиастроения – импротозамещенным "Суперджетом" и МС-21, которые до сих пор не сертифицированы. Однако, как выяснилось, У Ил-114-300 пока будут серьезные ограничения. Так, эксплуатироваться он может в температурном диапазоне от -9 до +25 °C. У его предшественника, получившего сертификат во второй половине 90-х, этот диапазон составляет от -30 до +45 °C.

Также не допускается эксплуатация в условиях обледенения, грозы, мокрых или загрязненных взлетно-посадочных полос.

Издание пишет, что производитель обещает заказчикам к началу поставок избавиться от ограничений.