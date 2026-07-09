Уральские бойцы стали Заслуженными мастерами спорта России

Двум уральским бойцам присвоено звание Заслуженного мастера спорта России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе RCC.

Так, боец клуба "Архангел Михаил" Константин Шахтарин отмечен Министерством спорта РФ за заслуги в спорте.

В июне он завоевал для России четвертое золото чемпионата мира по муай-тай, одержав победу в финале над действующим чемпионом Европы Евгением Федоринчиком.

А боксеру RCC Джамбулату Бижамову присуждено звание за завоевание титула чемпиона мира по боксу в 2025 году. В финале он деклассировал чемпиона World Boxing Жавохира Умматалиева.