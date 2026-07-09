Переход Екатеринбурга на мобильные заправки оказался фейком

Сообщения о переходе Екатеринбурга на мобильные заправки из-за дефицита топлива и угроз БПЛА является фейком. Об этом сообщает канал "Антитеррор Урал", близкий к свердловскому управлению ФСБ.

По его данным, в соцсетях и мессенджерах распространяются сфабрикованные снимки "распоряжения губернатора" и объявлений о начале работы в столице Урала передвижных пунктов заправки с лимитом отпуска топлива.

"Данная информация полностью вымышлена. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных распоряжений не подписывал", - отмечает канал.

Напомним, в мае в регионе был выявлен фейковый канал, распространяющий ложные сведения об атаках БПЛА.