Власти Югры планируют расширить перечень видов деятельности, где запрещено работать иностранцам

С 2027 года власти Югры планируют расширить перечень видов деятельности, где запрещено работать иностранцам по патентам, сообщает Neft. Ограничения могут затронуть склады, пекарни, производство хлеба и кондитерских изделий недлительного хранения, а также организации культуры, спорта и досуга. Сейчас в регионе уже действует запрет по 27 направлениям, включая такси, образование и парикмахерские услуги.

Новые меры не коснутся граждан стран ЕАЭС и иностранцев с видом на жительство или разрешением на временное проживание. Работодателям дадут время до 1 января 2027 года, чтобы привести штат в соответствие с новыми требованиями, а контроль за соблюдением требований продолжит полиция.

По данным окружного УМВД, в 2025 году и за первые пять месяцев 2026 года работодатели заявили о привлечении 266 иностранных работников в сферы, которые теперь предлагают закрыть для мигрантов. При этом за нарушения правил привлечения иностранцев в 2025 году составили 190 административных протоколов, а за пять месяцев 2026 года – 94.