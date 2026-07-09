Джабаров: Трамп может не до конца осознавать последствия "закрытия неба" над Украиной

Закрытие воздушного пространства над Украиной может привести к расширению конфликта, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Европейские лидеры считают, что при таких условиях ВСУ смогут атаковать объекты на территории России, тогда как российские ракеты будут уничтожаться еще на подлете, отметил парламентарий.

"Вероятно, американский лидер сделал такое заявление под влиянием обстановки, которая была на саммите НАТО", - написал Джабаров.

Он полагает, что Дональд Трамп может не до конца осознавать последствия "закрытия неба" над Украиной, которые приведут к войне и использованию опасного вида оружия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на слова Трампа о возможном закрытии украинского неба силами США. Он отметил, что это абсолютно новая тема, которую раньше никто не поднимал, и такие заявления еще только предстоит детально осмыслить.