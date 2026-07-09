Полугодовой дефицит российского бюджета уже на 60% превысил запланированный на весь год

Дефицит федерального бюджета России в январе-июне 2026 года составил 5,731 трлн руб. – это 2,5% ВВП, следует из данных, опубликованных Министерством финансов РФ.

Напомним, при планировании бюджета предполагалось, что за весь год дефицит составит 3,8 трлн руб. или 1,6% ВВП.

Минфин объясняет незапланированный рост дефицита "главным образом, опережающим финансированием расходов".

За полгода доходы бюджета выросли на 5,8% год к году, при этом ненефтегазовые доходы выросли на 16,3%, нефтегазовые – сократились на 22,7%. Расходы бюджета выросли год к году на 16,1%.