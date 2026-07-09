В Екатеринбурге до конца августа перекроют движение по двум улицам и одному переулку

В Екатеринбурге до конца августа закроют движение по переулку Коломенскому и улицам Синарская и Рябинина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

15 июля стартуют работы по улице Рябинина, где специалисты "Т Плюс" будут прокладывать тепловые сети. Речь идет об участке в районе жилых домов по улицам Рябинина, 42 и Академика Парина, 46/3. Вплоть до окончания работ 31 августа движение транспорта будет организовано по улицам Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Академика Парина.

Также на этот период изменится схема движения общественного транспорта. На этом участке курсируют автобусы №№ 46, 52, 55, 62, 93. Подробную информацию по изменению движения общественного транспорта пообещали опубликовать позднее.

27 июля специалисты "Екатеринбургской теплосетевой компании" закроют движение транспорта вблизи дома по переулку Коломенскому, 3 для работ по модернизации магистральных тепловых сетей от котельной, расположенной по улице Изоплитной, 23 "а". До 30 августа движение транспорта будет организовано по улицам: Фабричная – Алексеева – Синарская – Крымский – Иртышский.

На втором этапе работ с 10 по 24 августа ЕТК перекроют движение транспорта вблизи дома на улице Синарской, 58. Объезд ремонтного участка будет организован по улице Артиллеристов.

Схема движения общественного транспорта из-за работ на этих участках не изменится.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.

Напомним, что начиная с 17 июля и вплоть до 17 марта 2027 года в Екатеринбурге также будет закрыто движение транспорта по улице Вилонова - от дома №84 до дома № 4 по улице Раевского.