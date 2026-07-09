Ураган выбросил жителя Китая с 12-го этажа: мужчина чудом остался жив

В китайской провинции Хубэй 30-летний местный житель по фамилии Чжан находился в гостиной своей квартиры на 12-м этаже, когда на город обрушился смерч. Сильный поток воздуха разбил оконные стекла и буквально высосал мужчину из комнаты. Вместе с хозяином дома на улицу вылетела и мебель, пишет РГ.

Чжан выжил лишь по счастливой случайности. Он упал на деревья и кусты возле дома, которые смягчили удар. Сейчас врачи борются за его жизнь в реанимации, так как мужчина получил тяжелые травмы. Его жена и ребенок в момент происшествия тоже были дома, но они не пострадали.

Ураган нанес городу огромный ущерб: ветер ломал деревья, крушил автомобили и повреждал здания. Всего в провинции Хубэй стихия унесла жизни 11 человек. Сейчас спасатели устраняют последствия непогоды, а случай с падением Чжана называют самым удивительным спасением во время этого бедствия.

Ранее в Кушве ввели режим чрезвычайной ситуации после разрушительного смерча, который травмировал 16 человек. Стихия полностью уничтожила 32 дома и повредила еще около сотни строений, а также 25 автомобилей.