США атаковали окрестности АЭС "Бушер" в Иране

Американские военные нанесли удары по районам в Иране, располагающимся вблизи АЭС "Бушер". Об этом сообщил замглавы губернатора одноименной провинции Эхсан Джаханиан, пишет РИА Новости.

Информации о последствиях ударов нет.

По данным местных СМИ, в четверг днем в провинции Бушер были слышны звуки взрывов.

В апреле глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил об окончании эвакуации сотен сотрудников госкорпорации с АЭС "Бушер" в Иране. Более 600 человек вывезли в Россию с начала военных действий.