ЕГЭ по учебникам: для школьников составят список всех слов из программы

В России создадут специальный словник, куда включат все слова из учебников русского языка и литературы для 10-11 классов. Благодаря этому выпускники не встретят на ЕГЭ незнакомых слов, если они занимались по школьной программе. Об этом рассказала советник президента и глава Совета по русскому языку Елена Ямпольская на брифинге, сообщает РГ.

Специалисты уже начали обсуждать этот вопрос. Сначала эксперты соберут слова из пособий для старшеклассников, а затем добавят лексику из книг для других классов.

Советник президента подчеркнула, что словник получится большим, поэтому родителям и ученикам не стоит бояться ограничений. Главная цель проекта - сделать так, чтобы на экзамене ребенок не столкнулся с сюрпризами. Ответственные лица обещают: если школьник учился по учебникам, все слова в заданиях будут ему знакомы. Сейчас за исполнением этих решений следит профильный Совет при президенте.

Ранее Владимир Путин поручил профильному Совету оказать экспертную помощь Международной организации по русскому языку для укрепления его статуса в мире, ожидая первый отчет о результатах к марту 2027 года. Президент также распорядился обновить Основы государственной языковой политики.