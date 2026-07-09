В Якутии на реке Алдан пропали четыре человека – они были в перевернувшейся лодке

В Якутии на реке Алдан перевернулась моторная лодка, на борту которой находились пять человек. Четверо из них пропали без вести, одному удалось самостоятельно выбраться на берег, сообщает "Улус медиа".

ЧП произошло в 25 км выше по течению реки от поселка Угоян. По данным спасательной службы, пропавшие были на лодке "Обь".

Сейчас поисковикам удалось найти вещи, которые могли находиться в лодке. Пропавших продолжают искать.

В июле температура воды в реке Алдан в районе поселка Угоян обычно колеблется в пределах от +14°C до +18°C. Из-за сурового климата и прохождения второй волны половодья вода остается довольно прохладной даже в самый теплый месяц лета.