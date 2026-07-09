В Челябинске вновь рассмотрят дело о смерти рабочего

В Челябинске направили на новое рассмотрение дело о смерти рабочего. Так решил суд.

Трагедия случилась в сентябре 2025 г. в селе Миасское. Рабочий упал в траншею глубиной более 4 м и погиб под обвалившимся на него грунтом.

Под суд попал бизнесмен-субподрядчик. В итоге дело было прекращено, назначен судебный штраф. Областной суд отменил решение и отправил дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Челябинской области.