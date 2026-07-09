В рамках Дня муниципального образования в ЗСК обсудили перспективы развития Павловского района

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в рамках очередного Дня муниципального образования провел заседание круглого стола, посвященное вопросам социально-экономического развития Павловского района Кубани. В работе приняли участие глава муниципалитета Роман Парахин, руководитель местного Совета Константин Долгов, председатели профильных комитетов и депутаты ЗСК, заместители главы района.

Юрий Бурлачко напомнил собравшимся, что краевые парламентарии в течение месяца анализировали положение дел на рассматриваемой территории, имели возможность на месте ознакомиться с ее потенциалом, работой предприятий и соцучреждений.

«Посетив ряд предприятий, мы с коллегами отметили, что местный бизнес уверенно чувствует конъюнктуру и пользуется выгодным географическим положением района, расположившегося на пересечении двух федеральных трасс. Павловские компании обеспечивают своей продукцией не только Краснодарский край, но и наладили экспорт. Как пример, «Грин Рэй Кубань», мощности которого мы осмотрели. Предприятие с историей и уже знакомым всем именем. Порядка 70% произведенной здесь продукции отправляется за пределы нашего региона», – сказал Юрий Бурлачко.

По мнению председателя ЗСК, муниципалитет активно использует инструментарий краевых госпрограмм и региональных проектов для привлечения средств на строительство социальных учреждений и благоустройство территорий.

Говоря о проблемах, Юрий Бурлачко отметил убыточность местных водоснабжающих предприятий, отсутствие у них инвестиционных программ и тарифов на подключение к системе холодного водоснабжения за нагрузку.

Глава муниципального образования Павловский район представил подробный доклад о ситуации в различных сферах экономики территории. Он сообщил, что консолидированный бюджет Павловского района за последние 4 года вырос на 56%, или на 481 млн рублей, а поступления в краевую казну – на 48 %. В результате по итогам прошлого года район занял 26 место в комплексной оценке муниципальных образований Кубани. Роман Парахин подчеркнул, что в 2025 году половина расходов бюджета муниципалитета была направлена на развитие системы образования – капитальные ремонты провели в 8 учреждениях. Кроме того, он подробно рассказал о реализации проектов в сферах здравоохранения, культуры и спорта, проинформировал о благоустройстве территорий. В части жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на сложную экономическую ситуацию, благодаря реализации профильных госпрограмм за период с 2023 по 2025 г. в муниципалитете обновлено порядка 30 км сетей водоснабжения, а в станице Павловской построены очистные сооружения. Работа в данном направлении будет продолжена при поддержке краевой администрации и Законодательного Собрания, отметил Роман Парахин.

О деятельности местных депутатов в части контроля за реализацией национальных проектов, проработки обращений граждан и поддержки органов ТОС рассказал председатель муниципального Совета Константин Долгов.

В обсуждении вопросов приняли участие Сергей Болдин, Николай Петропавловский, Владимир Лыбанев, Сергей Носов, Сергей Орленко, Александр Поголов, Иван Тутушкин, Андрей Булдин и Алексей Титов.

В частности, председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев сообщил, что Павловский район в 2025 году участвовал в реализации 8 региональных программ и привлек более 617 млн рублей. Заместитель председателя ЗСК Владимир Бекетов обратил внимание руководства Павловского района на важность системной работы с молодежью, проживающей в муниципалитете.

По результатам обсуждения руководитель ЗСК отметил необходимость дальнейшей совместной работы, направленной на развитие района, укрепление его экономического потенциала. В частности, председатель поручил профильному комитету внести в итоговую резолюцию заседания советующие рекомендации по вопросам молодежной политики, сферы ЖКХ и капитального ремонта учреждений культуры.

«Текущая ситуация ставит перед муниципалитетами и всем регионом в целом новые задачи, требующие оперативного решения. В Краснодарском крае нет вызовов, которые нельзя преодолеть общими усилиями. Надеюсь, сегодняшняя встреча даст старт положительным изменениям в экономике и соцсфере Павловского района», – подвел итоги заседания Юрий Бурлачко.

В завершение заседания депутаты ЗСК приняли резолюцию, пункты которой станут основой постановления кубанского парламента. Данный документ будет рассмотрен в ходе предстоящей сессии ЗСК.