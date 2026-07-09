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Фото: sledcom.ru

Из-за падения плитки на ребенка в Перми возбуждено уголовное дело

В Перми следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в Ленинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее стало известно, что на 14-летнюю девочку упала керамогранитная плитка, оторвавшаяся от стены жилого дома на улице Борцов Революции. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Теги: плитка, девочка, ребенок, травмы


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Ранее 09.07.2026 12:58 Мск В Перми на 14-летнюю девочку упала керамогранитная плитка, оторвавшаяся от стены жилого дома

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