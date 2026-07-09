09 Июля 2026
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: Минздрав Свердловской области

Екатеринбургские врачи возвращают пациентке подвижность руки после путешествия в Индию

Екатеринбургские врачи спасли руку местной жительнице, пострадавшей во время отпуска в Индии. О последствиях неудачного ретрита рассказали в пресс-службе областного минздрава.

"Сложную жизненную ситуацию, в которой я оказалась, решила попробовать преодолеть через ретрит и отправилась в Индию, — вспоминает Наталья Куевда. — После занятия йогой вместе с подругами пошли купаться в океан. Зашла в воду и не успела заметить, как за спиной поднялась огромная волна, которая захлестнула меня, резко подняла вверх и с большой силой ударила о дно. После удара я почувствовала острую боль в лопатке и плече, а левая рука стала полностью неподвижной".

Свердловчанке диагностировали повреждение левого плечевого нервного сплетения. Для восстановления функциональности руки ей провели сложную операцию с трансплантацией нервной ткани. Через месяц настало время курса реабилитации, однако ни после первого, ни еще через несколько недель после второго, ситуация лучше не стала — рука так и не двигалась, продолжая просто висеть вдоль тела. Настроение пациентки также оставляло желать лучшего.

Процесс реабилитации Натальи Куевды из Екатеринбурга после травмы руки в Индии(2026)|Фото: Минздрав Свердловской области

Тогда в поликлинике по месту жительства ей предложили пройти восстановительный курс лечения в Центральной городской клинической больнице №6 Екатеринбурга. Выполняя обычные действия, Наталья буквально училась двигать рукой заново. Комплекс упражнений, курс электростимуляции мышц и пневмокомпрессии для улучшения кровотока и лимфотока принесли свои результаты. После нескольких занятий пациентка уже почувствовала улучшение: уменьшился болевой синдром и даже появилась маленькая свобода действий в левой руке. Теперь есть надежда на полное восстановление.

Процесс реабилитации Натальи Куевды из Екатеринбурга после травмы руки в Индии(2026)|Фото: Минздрав Свердловской области

Процесс реабилитации Натальи Куевды из Екатеринбурга после травмы руки в Индии(2026)|Фото: Минздрав Свердловской области

Теги: Екатеринбург, Индия, рука, лечение


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