Суд арестовал уральца, проникшего в дом знакомой и порезавшего ее при ребенке

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения мужчине, ворвавшемуся в дом знакомой. Он арестован до сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Евгений Смирных обвиняется в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство. По версии следствия, еще в январе 2025 года уралец незаконно проник в дом своей знакомой в Истоке, когда она находилась внутри с малолетним ребенком.

Как считает следствие, Смирных нанес ей ножевое ранение в область живота. Жертве удалось выжить благодаря активному сопротивлению.

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Евгения Смирных под стражу. В СИЗО он будет находиться до 6 сентября 2026 года включительно.