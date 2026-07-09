В Новороссийске объяснили запрет на заправку в канистры заботой о безопасности сотрудников АЗС

В Новороссийске – как и во многих других регионах – власти запретили отпускать топливо в канистры. Только на Кубани запрет объяснили террористическими угрозами и заботой о безопасности сотрудников АЗС.

"В связи с повышенным уровнем террористической угрозы и в целях обеспечения безопасности персонала и клиентов АЗС, а также сохранности имущества на объектах ТЭК Краснодарского края, введены ограничения на отпуск топлива в канистры и другие ёмкости в соответствии с требованиями Национального стандарта для АЗС и закона "О противодействии терроризму", - цитирует издание "Подъем" представителя мэрии Новороссийска.

Ранее в соседней Анапе на АЗС направили добровольческие отряды из казаков и представителей спортивных организаций, чтобы регулировать очереди на заправках и не допускать заправку в канистры.