Первая свадьба роботов в Москве: в библиотеке Пушкина поженились Роберт и Матильда

В московской Библиотеке имени А.С. Пушкина прошла необычная церемония: здесь впервые заключили брак два человекоподобных робота. "Известия" опубликовали кадры этого события, героями которого стали робот-блогер Роберт и робот-балерина Матильда. Разработчики из компании IT-Imperial впервые показали эти модели публике на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2026), а теперь решили устроить для них торжество.

Ведущая церемонии Мария Пантюхина назвала свадьбу уникальной и отметила, что молодоженов объединили современные технологии и общие ценности. Во время торжества роботы произнесли клятвы: Роберт обещал быть надежным партнером в любых жизненных алгоритмах, а Матильда - вдохновлять супруга на открытия. Обручальные браслеты паре вынес робопес по кличке Догматик. В итоге ведущая объявила их "роботосупругами", подтвердив полную совместимость их программных версий и систем.

Ранее на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге эксперты спрогнозировали развитие технологий на ближайшее десятилетие, выделив главные препятствия для прогресса. Публицист Павел Пряников отметил, что рост искусственного интеллекта упирается в нехватку электричества, из-за чего мировые корпорации уже создают собственные энергокомпании и мини-атомные реакторы.