В Дагестане из-за ливней прервано транспортное сообщение с 60 селами

В Дагестане прервано транспортное сообщение с 60 населенными пунктами, сообщило министерство транспорта республики.

Проблемы возникли из-за сильных ливневых дождей 8 июля, которые привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог. Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики.

Накануне в ГУМЧС по республике сообщили, что в четырех районах Дагестана возникла угроза подтопления около 15 частных жилых домов из-за поднятия уровня воды в реках. Жителей эвакуируют.

По данным ведомства, усилен контроль за ситуацией на Чиркейской ГЭС в связи с аномально высокой приточностью реки Сулак и высоким часовым значением притока воды в водохранилище.

Кроме того, в регионе нарушено электроснабжение. Без света остаются 48 населенных пунктов (6,5 тысяч домовладений, в которых проживает порядка 30 тысяч человек).

В конце марта и начале апреля на Дагестан обрушились сильные ливни, они привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. 5 апреля на улице Айвазовского в Махачкале из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Отмечалось, что проблемы с подтоплениями в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы. В конце апреля в Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски по уголовному делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки.