09 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

51,6 млрд рублей предоставит ВТБ на создание нового металлургического комплекса под поручительство ВЭБа

ВТБ предоставит 51,6 млрд рублей финансирования холдингу «Новосталь‑М» для строительства нового металлургического комплекса — универсального прокатного стана в г. Балаково Саратовской области. Банк первым реализовал проект в рамках новой программы поддержки промышленных инвестиционных проектов Минпромторга России при участии ВЭБ.РФ. Об этом во время международной промышленной выставки Иннопром-2026 сообщили в ВТБ.

Важным элементом проекта станет новый механизм государственной поддержки промышленности. Льготные кредитные средства привлекаются в рамках механизма поддержки завершающихся инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции. Субсидирование Минпромторга России позволит компании привлечь финансирование по льготной ставке на уровне «ключевая ставка минус 5 процентных пунктов». Программа ориентирована на поддержку крупных инвестиционных проектов, находящихся в высокой степени готовности и предполагающих производство приоритетной промышленной продукции. Для обеспечения обязательств предприятия ВЭБ.РФ предоставил поручительство на сумму 20 млрд рублей. Такая структура финансирования позволяет реализовать проект в формате одного кредитора при сохранении комфортного уровня распределения рисков.

После ввода комплекса в эксплуатацию мощности холдинга по выпуску сортового проката увеличатся на 1 млн тонн в год. Он будет выпускать широкий ассортимент металлопродукции для инфраструктурного строительства, включая сверхдлинные железнодорожные рельсы, востребованные при модернизации и развитии транспортной сети страны. Проект создаст дополнительно более 3000 рабочих мест.

«Совместно с государственными институтами развития мы создаем условия, при которых предприятия могут реализовывать масштабные инвестиционные программы несмотря на макроэкономические вызовы. Строительство нового металлургического комплекса позволит существенно расширить выпуск продукции необходимой для стратегических отраслей российской экономики», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Запуск новой программы Минпромторга – важный инструмент поддержки предприятий, реализующих проекты с длительным инвестиционным циклом. Использование поручительства ВЭБ.РФ позволило сформировать эффективную структуру финансирования и обеспечить реализацию проекта, который будет иметь значимый эффект как для металлургической отрасли, так и для развития промышленной инфраструктуры страны. На сегодняшний день ВЭБ.РФ совместно в ВТБ реализует целый ряд совместных проектов, в том числе в рамках льготных программ при поддержке Минпромторга России», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Металлургический холдинг «Новосталь-М» входит в число крупнейших российских производителей и экспортеров сортового проката.

Теги: втб, металлургический комплекс, вэб, иннопром


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