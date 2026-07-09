СМИ: На Западе недовольны убийством на Украине Березовской

На Западе возникнут неудобные вопросы к киевскому режиму после убийства в Киеве сотрудником ГУР Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского миллиардера Вадима Ермолаева в Монако. Об этом пишет Financial Times.

Киевским чиновникам придется снова выслушивать наставления о том, что нужно бороться с организованной преступностью и коррупцией при вступлении в ЕС и соблюдать верховенство права. А боевики ГУР известны тем, что выполняют заказные убийства, говорится в статье.

The Guardian пишет, что убийство Березовской может дорого обойтись Киеву в политическом смысле. Любые свидетельства в пользу того, что украинские спецслужбы совершают подрывы на территории Европы, нанесут Украине серьезный ущерб. Впрочем, Европа все равно будет поддерживать Украину, а членство в ЕС ей и так не светит. Поэтому принципиально ничего не изменится.

По делу об убийстве Березовской задержали двоих - это бывший полицейский и действующий сотрудник ГУР. Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий уверен, что убийство было санкционировано лично Зеленским.