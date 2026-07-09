Часть жителей хутора на Ставрополье эвакуировали из-за пожара на промобъекте

Пожар возник на промышленном объекте в хуторе Вязники Ставропольского края в результате атаки беспилотников. Принято решение перевести жителей домов близлежащей улицы в пункты временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты", - написал он утром в своем Telegram-канале.

Днем Владимиров сообщил, что возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня.

Режим беспилотной опасности был введен на территории региона минувшей ночью. Несколько беспилотников сбили в окрестностях Ставрополя. Обломки упали в районе улицы Коломийцева, разрушений и пострадавших нет.