Путин поручил активнее продвигать русский язык в мире и детских лагерях

Президент Владимир Путин поручил Совету по русскому языку помочь Международной организации по русскому языку. Специалисты подготовят методические рекомендации и проведут экспертизы, чтобы укрепить статус русского языка как средства общения между разными народами. Президент ждет первый доклад о результатах этой работы к 1 марта 2027 года, а затем эксперты будут отчитываться ежегодно, пишет РИА Новости.

Глава государства также распорядился изменить Основы государственной языковой политики России. Теперь правительство будет каждый год до 1 мая направлять президенту и парламенту доклад о том, как страна защищает и развивает языки. Подготовить проект указа с этими правками ответственные лица должны к октябрю 2026 года. За выполнение всех поручений отвечает Елена Ямпольская, которая возглавляет президентский Совет. Отдельное внимание в документе уделили популяризации русского языка среди детей, в том числе во время их отдыха в летних лагерях.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что власти прибалтийских республик открыто планируют массовое выселение русскоязычного населения. Директор департамента МИД по правам человека Григорий Лукьянцев на презентации профильного доклада отметил, что эти государства даже не скрывают свои намерения.