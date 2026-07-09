09 Июля 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне признают, что весят больше нормы

Вес в пределах нормы находится только у 36% россиян. Большинство же (58%) указали или на умеренное превышение (40%), или на значительное (18%), причем у женщин лишний вес встречается чаще. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
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Чаще всего вес в пределах нормы в возрасте 35-44 лет (53%) и 45-59 лет (46%). У молодежи до 35 лет этот показатель всего 35-37%.

Опрошенных также просили назвать свои рост и вес, чтобы рассчитать индекс массы тела. Оказалось, что большинство оценок относительно своего веса верны. Предожирение наблюдается у 34% россиян, а ожирение разной степени - у 27%.

Те же 58% хотели бы уменьшить свой вес, но этому мешают разные причины, как-то: трудно отказаться от привычного питания и любимых продуктов (53%), неправильное питание (39%), трудность самоконтроля (34%), нехватка времени на физкультуру (28%).

Данные опроса практически совпадают с теми, которые приводил главный внештатный диетолог Минздрава России академик Виктор Тутельян. По его словам, главная причина набора веса россиянами – избыточная калорийность, избыточное потребление сахара (почти в четыре раза выше нормы) и насыщенных жиров (выше нормы в полтора-два раза). Это приводит к 30-50% заболеваний. Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета, подчеркивает врач.

Также эксперты давно говорят о проблеме ожирения детей. Ее признают и власти.

Теги: ожирение, питание, россияне


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