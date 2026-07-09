В Херсонской области и Крыму обесточена часть городов и районов

В Херсонской области полностью или частично без электричества остались все округа. Над восстановлением электроснабжения работают аварийные службы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он не назвал причину исчезновения света в области.

Ранее Сальдо объявил о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации в регионе.

Также электричества все еще нет в некоторых районах и городах Крыма – это связано с ударами ВСУ по инфраструктурным объектам. По данным "Крымэнерго", утром 9 июля электричества не было в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и др. северных районах.

В Крыму продолжает действовать режим ЧС. Первые серьезные нарушения в энергоснабжении на полуострове начались 25 июня, они продолжаются до сих пор.