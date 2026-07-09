На Урале водитель заплатит компенсацию сбитым на пешеходном переходе детям

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу детей, пострадавших от наезда автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в апреле этого года в Лесном: водитель ВАЗ 21140 при проезде регулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу двум 7-летним детям. В результате ДТП последние получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица и конечностей.

Прокуратура подала иск о взыскании с водителя компенсации морального вреда в пользу сбитых им детей. Городской суд Лесного взыскал с него 100 тысяч рублей в пользу каждого ребенка.