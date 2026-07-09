День Тихвинской иконы Божьей Матери в столице Урала отметили при поддержке Фонда святой Екатерины

Один из старейших монастырей Урала отметил свои именины. Сегодня двор Ново-Тихвинского женского монастыря заполнен людьми. Более тысячи православных верующих собрались здесь, чтобы вместе встретить день Тихвинской иконы Божьей Матери и отметить «именины» обители. С момента своего возрождения монастырь стал одним из самых намоленных мест на Урале, а своей красотой и благолепием он известен по всей России.

Традиционно праздник проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

Праздничный день начался с богослужения в храме Александра Невского. Литургию в храме возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Серовский и Краснотурьинский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон, епископ Великолукский и Невельский Варнава.

После Божественной литургии вокруг храма прошел многочисленный крестный ход с главной святыней монастыря – чтимым списком иконы Тихвинской Божьей матери, который доступен для прихожан лишь один день в году – 9 июля. Его доставили в Екатеринбург в 2008 году, а сама обитель ведет свою историю возрождения с 1994 года.