В Перми на 14-летнюю девочку упала керамогранитная плитка, оторвавшаяся от стены жилого дома

В Перми на 14-летнюю девочку упала керамогранитная плитка, оторвавшаяся от стены жилого дома на улице Борцов Революции. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Ребенок получил травмы, информацию о случившемся распространили в социальных сетях.

Следователи следственного отдела по Ленинскому району Перми начали проверку по данному факту. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.