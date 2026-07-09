Жителю Нижней Туры вынесли приговор за порчу и поджог мемориального комплекса

Жителю Нижней Туры 1973 г.р., дважды осквернившему мемориальный комплекс, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Первый инцидент произошел 9 мая 2025 года в период с 02.00 до 02.30. Георгий Коростелев нанес красящим веществом надписи и символ на барельеф шести Героев Советского Союза, входящий в состав мемориального комплекса "Нижнетуринцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы)".

Спустя год, 11 мая 2026-го с 03.20 до 03.45 он снова пришел к комплексу, поднял и бросил девять ритуальных венков в постамент с "Вечным огнем". Те сразу же загорелись, из-за чего на мемориальных плитах остались следы копоти и расплавленного пластика.

Осужденного задержали вблизи места происшествия при попытке скрыться. Свою вину на суде он полностью признал.

Отметим, что указанный мемориальный комплекс является объектом культурного наследия. Своими действиями Коростелев повредил и осквернил мемориальный комплекс, чем причинен ущерб историко-культурному значению мемориального сооружения.

Нижнетуринский городской суд назначил Георгию Коростелеву наказание в виде 320 часов обязательных работ.