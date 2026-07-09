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Спорт В России
Фото: Накануне.RU

ОКР исключил ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон для допуска к международным соревнованиям

Олимпийский комитет России (ОКР) исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На этом основании исполком Международного олимпийского комитета (МОК) и рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Как сказал ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев, "с точки зрения международного права это все еще территория Украины". И пока Запад не признает российские регионы российскими, ОКР не будет их включать в свой состав. Новый устав ОКР был передан руководству МОК, которое его одобрило. По словам чиновника, главное - участвовать на любых условиях.

"Участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти", - сказал недавно Дегтярев.

Сегодня он пояснил ситуацию. В 2024 году ОКР упразднил все 89 олимпийских советов во всех регионах страны, потому что "обычно два-три человека-активиста в регионе, которые должны якобы заниматься пропагандой олимпийских ценностей, проедали большие деньги, которые мы теперь экономим". А сейчас "враги" пытаются раздуть скандал, что ОКР ради милости МОК отказался от вернувшихся регионов. На самом деле упразднены все региональные советы.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. ОКР нашел "соломоново решение"?

Теги: ОКР, МОК


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