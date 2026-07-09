Пашинян сообщил о договоренностях с Мишустиным по ограничениям на импорт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренностей с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по вопросу введенных ограничений на импорт армянской продукции.

"Детали этих договоренностей не сообщу на данный момент, дождавшись, пока они станут реальностью, чтобы вы сами все увидели", - приводит слова Пашиняна ТАСС.

Напомним, премьер-министр Армении встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге 6 июля. Пашинян назвал эти переговоры хорошим поводом "сверить часы" после прошедших в Армении выборов. Он признал, что в последнее время между странами возникли некоторые проблемные вопросы, но выразил надежду, что стороны смогут обсудить и решить их в ближайшее время. Армянский лидер подчеркнул, что его страна по-прежнему заинтересована в участии в Евразийском экономическом союзе.