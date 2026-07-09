Космическая медицина: Роскосмос запускает тесты аппарата против опухолей

Госкорпорация "Роскосмос" начинает клинические испытания уникального мобильного комплекса для лечения онкологических заболеваний. Как сообщили в пресс-службе организации, прототип устройства уже получил положительные отзывы экспертов. Теперь систему проверят в реальных условиях на базе Сеченовского университета и Томского научного центра РАН. Эти тесты подтвердят эффективность применения космических разработок в современной медицине.

Проект реализуется в рамках программы консорциума "Медицинская техника". При создании аппарата инженеры учитывали все требования Минздрава, Росздравнадзора и Минпромторга, а также консультировались с ведущими онкологами. Изначально серийный выпуск планировали начать в первом квартале 2026 года, однако сроки скорректировали ради проведения дополнительных исследований. После завершения всех проверок высокотехнологичный комплекс поступит в больницы, что сделает сложную лучевую терапию более доступной и мобильной.

Ранее "Роскосмос" предложил начать масштабное исследование Венеры с помощью роботов после 2036 года, включив этот пункт в проект президентского указа о космической политике. Госкорпорация призывает сосредоточить ресурсы на этом направлении, чтобы сохранить технологическое лидерство и укрепить безопасность страны.