Полиция Казахстана перекрыла каналы незаконного вывоза топлива за границу

Правоохранительные органы Казахстана усилили работу на государственной границе, чтобы остановить нелегальный вывоз горюче-смазочных материалов. МВД республики развернуло 59 специальных постов рядом с автомобильными пунктами пропуска. На этих точках полицейские вместе с сотрудниками других ведомств осматривают транспорт, который выезжает из страны, пишет "КП".

С начала 2026 года инспекторы выявили 255 случаев, когда водители незаконно устанавливали в машины дополнительные топливные баки. Полиция привлекла нарушителей к ответственности по административному кодексу. Среди тех, кто получил штрафы, оказались 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. Владельцы машин демонтировали нелегальные емкости, после чего полиция вернула им транспортные средства. Эти меры помогают государству бороться с контрабандой дешевого топлива в соседние страны.

Ранее Казахстан ограничил въезд для иностранного транспорта до одного раза в сутки, чтобы остановить "топливный туризм" и серый экспорт горючего. Мера вместе с регулярными рейдами на границе поможет пресечь массовый вывоз дешевых нефтепродуктов из страны.