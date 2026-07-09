НАТО приняло беспрецедентно краткую декларацию по итогам саммита

По итогам прошедшего саммита НАТО в Анкаре страны альянса приняли беспрецедентно краткую декларацию, и впервые не сказано о дате и месте проведения следующего саммита.

Декларация состоит всего из шести пунктов, хотя всегда включает намного больше. Страны подтвердили приверженность коллективной обороне в соответствии со статьей 5 устава НАТО. Далее говорится о "российской угрозе" и необходимости углублять военно-промышленное сотрудничество.

В третьем пункте, помимо общих фраз, обращают на себя внимание слова, что "европейские союзники и Канада, сотрудничая с США, берут на себя бóльшую ответственность за оборону НАТО". То есть США несколько выводятся за скобки, а Европа признает, что должна платить больше за свою оборону, как того и требует президент США Дональд Трамп.

Кроме того, страны НАТО обязались выделить Киеву 70 млрд евро в 2026 году и как минимум столько же в 2027 году. В пятом пункте говорится, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием и должен уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Западные СМИ в целом сходятся на том, что альянс переживает кризис, а заявления о единстве являются больше словами. Также НАТО рассматривает возможность отмены или переноса саммита 2027 года в Албании из-за опасений нового конфликта с Трампом, пишет Bloomberg.