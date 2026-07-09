09 Июля 2026
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Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Губернатор Липецкой области призвал нефтяных гигантов давать правдивую информацию о дефиците бензина

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов попросил руководство крупнейших нефтяных компаний давать достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион.

"Обращаюсь к руководству компаний "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть", - говорится в его обращении в Telegram-канале. - Мы все понимаем, в какой ситуации сегодня находится страна".

Но, по мнению Артамонова, есть то, что понять и принять невозможно. " Невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учетом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь", - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что регион должен получать честную информацию. "Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди", - написал глава региона.

Артамонов также попросил незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина в Липецкую область. Он отметил, что речь идет не просто о комфорте автомобилистов, а о нормальной жизнедеятельности региона.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области вслед за Орловской планируют начать продавать бензин только по закрепленным за номерными знаками дням. Речь идет о следующей схеме: по четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8, по нечетным дням - с 1, 3, 5, 7 или 9.

В регионе приостановили работу заправки "Тебойл" и большая часть АЗС сети "Лукойл" - сейчас основная часть автомобилистов вынуждена обращаться на автозаправочные станции "Роснефти".

Теги: артамонов, бензин, нефтяные компании


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