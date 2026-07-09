Суд не стал арестовывать уральского бизнесмена, стрелявшего в подростков

На Среднем Урале суд не стал отправлять под арест бизнесмена, обвиняемого в расстреле подростков в коттеджном поселке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, фигурантом уголовного дела является Дмитрий Домрачев. Мужчина обвиняется в том, что в СНТ Березовского произвел выстрелы в сторону ходивших по его участку подростков. В результате один из них получил кровоподтек левого плеча.

Уральцу предъявлено обвинение в хулиганстве, следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу. Однако Березовский городской суд отказал – Домрачеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Он был освобожден в зале суда.

"Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами", - отметили в инстанции.